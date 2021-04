Zukunft durch Wandel

Handelsidee

Das Wikifolio reagiert auf die Chancen, die sich durch eine Neuausrichtung der Wirtschaft auf eine nachhaltigere, globalere und auch demokratischere Zukunft ergeben. Investiert wird in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen eine Rolle in der Verwandlung der globalen Arbeits- und Entertainmentwelt in eine nachhaltige, fairere Variante spielen können und wollen. Anlageziel ist dabei gleichermaßen Wertsteigerung und globale Veränderung. Die Grundinvestitionen sind langfristig, im Kurzfristbereich liegt das Augenmerk auf zukunftsgerichteten, oft kleinen Unternehmen in den Bereichen Technik, Energie, Videospiele und Entertain-on-Demand. mehr anzeigen