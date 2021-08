Technisches Facility-Management

Handelsidee

Das technische Facility-Management (oder technisches Gebäudemanagement) umfasst die Instandhaltung, Planung, den Betrieb sowie die regelmäßige Wartung bzw. Prüfung der kompletten technischen Infrastruktur einer Immobilie. Beginnend von der einfachen Heizungsanlage im Einfamilienhaus bis hin zur Großkälteanlage in Logistikzentren mit mehreren Hektar Gesamtfläche.

Je komplexer die Anlage, desto weniger Firmen gibt es, die diese Dienstleistungen für die entsprechende Anlage anbieten. In Verbindung mit Fachkräftemangel und einer immer weiter fortschreitenden Technologisierung verfügen entsprechende Firmen meist über hohe Deckungsbeiträge bzw. Margen. Dieses Wiki soll die Möglichkeit bieten in diese spezielle Branche passiv zu investieren.

Die recht begrenzte Auswahl von in Frage kommenden Titeln kann zu einer heterogenen Zusammensetzung innerhalb des Portfolios, insbesondere bei der Marktkapitalisierung führen. Die Gewichtung der Einzeltitel soll daher anhand der logarithmierten Marktkapitalisierung der einzelnen Werte erfolgen. Aufgenommen werden nur Firmen, die zu einem überwiegenden Teil Umsätze im Bereich des Technischen Facilitymanagements erbringen. Das Wikifolio soll maximal 20 Titel beinhalten. Bei einer höheren Anzahl an handelbaren Branchentiteln werden nur die TOP-Werte ausgewählt.

Halbjährlich soll die Zusammensetzung hinsichtlich der aktuellen Marktkapitalisierung überprüft und angepasst werden. Je nach Stichtagsbewertung können neue Titel aufgenommen werden und andere ggf. ersetzen. Durch weitere Recherchen bzw. durch Neulistungen ist es auch möglich, dass sich neue Titel aus diesem Sektor auftun.



Es sollen ausschließlich Aktien gehandelt werden (Small-, Mid- und Large-Caps). Der Anlagehorizont soll langfristig sein.