Große Werte mit Dividende

In diesem Wikifolio möchte ich hauptsächlich in große Unternehmen aus Europa und Nordamerika investieren. Andere Werte sollen, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ich werde für dieses Wikifolio Werte aussuchen, wie eine gute Dividendenrendite bieten und diese Werte langfristig halten. Dadurch soll dieses Wikifolio mit der Zeit in der breite wachsen und so kontinuierlich weiter diversifiziert werden.