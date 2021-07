InvestFlex Worldtrend

Handelsidee

Grundsätzlich werden die Trends der Zeit beobachtet, die sich abzeichnen.

Dabei gibt es keine Beschränkung auf ein Land. Sobald das Unternehmen ordentliches Potenzial entwickelt hat, wird investiert.

Die Entscheidungen werden nicht nur durch Technik, sondern vorallem sehr stark durch Makroökonomische Analyse möglichst langfristig investiert.

In dem Wikifolio wird die Strategie "Buy & Hold" verfolgt, dabei kann es manchmal zu leichten Abweichungen kommen.

Investiert wird in Growth und Valuewerte.

Auch in Rohstoffe, bzw. Bergbauunternehmen und Dividendenwerte.



