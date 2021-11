Charlie Munger Style Portfolio

Handelsidee

Wie der Name schon sagt, soll es sich um ein Portfolio im Stil von Charlie Munger handeln (Value Investing, Konzentration/kleinere Anzahl von Einzeltiteln, keine Optionen/Futures, etc.). Die Haltedauer bestimmt sich grds. nach dem inneren Wert der jeweiligen Aktie. Sollte sich dieser Wert verändern, die Story nicht mehr stimmen oder sollten sich deutlich bessere Investments ergeben, dann wird verkauft -- vorher nicht. Fundsmentalanalyse, keine technische Analyse. mehr anzeigen