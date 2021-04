9-UhrTrading

Handelsidee

Auf diesem wikifolio soll in der volatilitären Zeit des auf Basis des deutschen Aktienindexes gehandelt werden.

Die Strategie soll mit Hebelprodukten und mit sehr kurzer Haltedauer umgesetzt werden.

Es kommen in erster Linie die Handelszeite ab 8:00 Uhr, 9:00 Uhr, 14:30 Uhr und 15:30 Uhr in Frage. mehr anzeigen