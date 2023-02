Optimierte ETF Strategy

Dieses wikifolio bildet eine Trendfolgestrategie ab. Anhand eines eigens entwickelten Algorithmus wird identifiziert ob sich a) der Markt in einem belastbaren Aufwärtstrend befindet und b) in diesem Aufwärtstrend ein Kaufsignal generiert wird. Ebenfalls wird durch integrierte Frühwarnindikatoren auf einen möglichen Abwärtstrend hingewiesen und dann ggf. ein Verkaufssignal generiert. Dies ermöglicht es langfristig eine bessere Rendite als der Markt zu erzielen (im Vergleich zu einer herkömmlichem Buy & Hold Strategie) bei gleichzeitiger Risikominimierung. Investmentstrategie: In einem bestätigten Aufwärtstrend wird vorwiegend mit gehebelten ETFs auf den SP500 und Nasdaq100 long investiert. Risikomitigierung: In einem sich abzeichnenden Abwärtstrend werden Positionen frühzeitig in Cash umgewandelt. Anlagehorizont: Der Anlagehorizont ist abhängig von den vorliegenden Marktphasen und kann von täglich über wöchentlich bis monatlich reichen. Es kann sein, dass das komplette Budget des wikifolios zeitweise investiert sein wird. Es ist aber auch möglich, dass das wikifolio in bestimmten Zeiträumen zu 100% aus Cash besteht. Erwartetes Ergebnis: Im Aufwärtstrend profitiert die Strategie vom Hebel, wodurch der Markt outperformed wird. Durch eine gute Risikominimierung reduziert diese Strategie den "Maximum Drawdown" im Vergleich zum Index. Anmerkung zu Pfadabhängigkeit: bei gehebelten ETF besteht eine sogenannte Pfadabhängigkeit, da die Berechnung prozentual und jeden Tag neu stattfindet. Unsere Strategie kompensiert diese negative Auswirkung eines gehebelten ETF jedoch durch eine höhere Rendite und ein niedrigeres Risiko als bei einem Invest in einen nicht gehebelten ETF.