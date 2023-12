In diesem Wikifolio soll auf das langfristige, stetige Wachstum von qualitativ hochwertigen Aktien aus diversen Sektoren (e.g. Consumer Staples, Healthcare, Immobilien oder Technologie, etc.) gesetzt werden. "Aktien forever" steht hierbei für eine Art vernünftige "buy and hold" Strategie ohne sich an hochspekulativen Assets zu beteiligen. Denn langfristiger Vermögensaufbau ist durch Geduld und das lange Halten von qualitativ hochwertigen Aktien möglich, ganz nach dem Motto. Time in the market beats timing the market. Um dieses Ziel zu erreichen, werden diverse Aktien ETFs eingesetzt, was eine möglichst breite Streuung ermöglicht und wodurch der thesaurierende Effekt der ausgewählten ETFs zur Geltung kommen kann. Wie immer gilt. Do your own research. Keine Anlageberatung!