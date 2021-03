AlwaysHigh Freaky Trading

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Die Woche scheint gut zu starten im Bereich der Werte die ich in mein erstes Portfolio packte, also Firmen denen ich weitestgehend vertraue an einer besseren Welt mitzuarbeiten, und von denen eben die, die in den letzten 2 Wochen beeindruckende Verläufe gezeigt haben. Wo mein Fokus zum Start der neuen Woche liegt, habe ich eben schon hinlänglich geschildert. Was ich hiermit sagen möchte ist, dass die Woche auch in allen anderen Werten gut startet - alles grün, kein Rot, intraday +4,9%. Das soll bitte den Tag über so bleiben, danke! :)