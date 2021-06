AKB longterm

Handelsidee

langfristiges Portfolio

-ETF in Weltwirtschaft und Emerging Markets

-größter Anteil des Geldes wird in Einzelaktien mit hoher Marktkapitalisierung von über 500 Mio. EUR investiert

-kleinerer Anteil des Geldes wird in Einzelaktien mit höherem Risiko und Smallcapcharakter investiert

P.S.: Bei neuen Investitionsideen bitte uns ansprechen

mehr anzeigen