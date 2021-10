ARAMGR INV3 BIO1

Handelsidee

Investments rund um Biotech, Phama, Health Care-Sektor, Medizin und Zulieferer.

Mit dem Wiki soll in alle Unternehmen investiert werden die eine mögliche Chance haben, mit Ihren Produkten oder Forschungen, in den nächsten Monaten oder Jahren Ihren Unternehmenswert vervielfachen zu können.



Risikostreuung nur über Diversifizierung und auch unter Einsatz von ETFs möglich.



Trotzdem wird es in den Einzeltiteln starke Schwankungen geben , wie uns die Vergangenheit zeigt.









mehr anzeigen