OnlyAktien

In dieses wikifolio sollen ausschließlich Aktien aufgenommmen werden. Diese Aktien haben sich meiner Erfahrung nach in der Vergangenheit durch eine starke Performance ausgezeichnet. Das Portfolio wird mindestens Wöchentlich gecheckt und angepasst. Bei Chancen und Bedarf am Markt selbstverständlich häufiger. Es soll grundsätzlich in etwa 8-15 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen investiert werden (Risikodiversifizierung).