Tenbagger Kandidaten

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll überwiegend in meiner Meinung nach langfristig aussichtsreiche schnell wachsende Technologie-Unternehmen aus der ganzen Welt investiert werden. Im Vordergrund sollen die Wachstumsaussichten und die Qualität des Businessmodells stehen.



Investiert wird insbesondere in Aktien mit disruptiver Technologie, die meiner Meinung nach ein sehr großes Potenzial haben. Außerdem kann ggf. teilweise auch in ETFs investiert werden, die solche Werte im Fokus haben.



Die Positionen sollen langfristig gehalten werden, sofern (i) der Investment-Case relevant ist, d.h. das Businessmodell überzeugt, (ii) die Wachstumsaussichten sehr hoch bleiben und (iii) kein besseres Alternativinvestment gefunden wird.

mehr anzeigen