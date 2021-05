Bastis Handelsideen

Letzte Ereignisse im wikifolio

COM.CHARG.SOL.AG INH.O.N.

Hallo Wikifolio-Community! Hiermit setze ich meinen ersten Kommentar ab und so beginnen wir sofort mit einer meiner Lieblingsaktien. In der Suche nach kleinen, marktbeherrschenden Unternehmen die (noch) nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehen sehe ich eine große Chance outperfomende Aktien zu finden. Hierbei ist ganz deutlich Compleo zu nennen. Compleo stellt Ladestationen für E-Autos her. Sie haben in Ihrer Firmengeschichte seit 2009 30 000 Ladepunkte errichtet. Der BDEW registrierte im März 40 000 öffentliche Ladepunkte. Im Großen und Ganzen ist Compleo damit für mehr als die Hälfte aller öffentlichen Ladepunkte verantwortlich. Die anziehende Elektrifizierung des Autoverkehrs hat zur Folge, dass im Jahr 2030 zwischen 400 000 und 800 000 Ladepunkte benötigt werden. Dieser große Kuchen wird trotz des Eintritts mehrerer potenter Wettbewerber dem aktuellen Platzhirsch Compleo enorme Wachstumschancen ermitteln. Zudem nimmt die weltweite Expansion fahrt auf. Alles in allem ist die Investition in Compleo eine großartige Chance in die Energiewende zu investieren. Wie bei allen Hidden Champions ist es leider eine Frage der Zeit, wann ihr Potenzial erkannt wird. Doch letztendlich wird sich Qualität durchsetzen.