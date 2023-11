Hebelinvest

In diesem Wikifolio sollen vorwiegend Hebelprodukte in Form von Optionsscheinen und ggf. vereinzelt Anlagezertifikate gehandelt werden. Damit kann neben steigenden und fallenden Märkten durch Stay High oder Stay Low Optionsscheine auch mittels Inline Optionsscheinen von Seitwärtsbewegungen des Marktes profitiert werden. Somit können alle Marktbewegungen genutzt werden. Vorrangig soll die technische Analyse zum Einsatz kommen, um Trendwendeformationen etc. nutzen zu können. Eine fundamentale Analyse (qualitativ und quantitativ) erfolgt in Einzelfällen, wenn diese als notwendig erachtet wird (insbesondere bei Einzelwerten, nicht bei Indizes). Die Haltedauer soll wenige Tagen bis max. ein halbes Jahr betragen. In diesem Wikifolio werden mit Hebelprodukte eher offensive Trades eingegangen, welche ein gutes Chance/Risiko Verhältnis aufweisen sollen.