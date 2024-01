Pinchas Best Choice

In diesem Dachwikifolio möchte ich meine bevorzugten wikifolios versammeln. Es soll so versucht werden, eine Überperformance zu erzielen gegenüber bekannten Aktienindizes als Benchmark. Wie DAX, Dow Jones etc. Die Entscheidung für die Auswahl wird ausschließlich aus charttechnischer Analyse vorgenommen. Angestrebt wird durch die Risikoverteilung außerdem eine Verringerung der Volatilität.