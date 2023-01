Bleibende Werte

Dieses wikifolio richtet sich an Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und investiert hauptsächlich in Standardwerte mit großer Marktkapitalisierung. Nur in Ausnahmefällen sind kleinere Unternehmen beigemischt. Die Auswahl der Werte erfolgt sowohl nach charttechnischen Gesichtspunkten als auch diskretionär.