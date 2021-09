Brandmauer

Handelsidee

Es soll nach ausgewählten und dedizierten wikifolios gesucht werden, welche aus meiner Sicht aktuelle und zukünftige Trends und Megatrends abbilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf Technologien (Automatisierung, Digitalisierung, Nachhaltigkeit) und Emerging Markets (u.a. China, Indien) liegen.



Dieses wikifolio soll einen längerfristigen Anlagehorizont verfolgen, ein Rebalancing der wikifolio-Zertifikate soll in der Regel im halbjährlichen Turnus stattfinden. Abgesehen von der thematischen Relevanz sollen in die Bewertung insbesondere der Real-Money Status und die Useraktivität des Referenzportfolios miteinfliessen. Eine technische Analyse soll nicht stattfinden, da in in ausgewählte Themenbereiche investiert werden soll. mehr anzeigen