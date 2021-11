Schlag den Markt

Handelsidee

Durch die Betrachtung des Makroumfeldes möchte ich frühzeitig Trends erkennen und insbesondere Profiteure von politischen Maßnahmen ins Depot aufnehmen und damit den Markt outperformen.

Grundsätzlich sollen die Unternehmen profitabel sein oder aber in naher Zukunft profitabel werden, um so auch in marktschwachen Phasen nicht zu viel Risiko einzugehen.

Alle Trades werden natürlich zur Transparenz kurz erläutert. Das Portfolio soll zukünftig zwischen 20-30 Werte umfassen, welche neben einer starken Basis ebenfalls einige Wachstumstreiber beinhalten sollen.

Ich werde in diesem Wikifolio die Werte normalerweise nicht intraday handeln. Vielmehr möchte ich auf langfristige Trends setzen. Allerdings werde ich, sofern sich die Gelegenheit ergibt, bei stark überverkauften Werten auch auf charttechnische Gegenbewegungen setzen.

Neben den fundamentalen Daten werde ich, wie eben angesprochen, einige charttechnische Faktoren in die Kaufentscheidung einer Aktie mit einbeziehen.

Die Performancegebühr beträgt lediglich 5 Prozent. Ich bin überzeugt von meinen Fähigkeiten, aber ich möchte auf diese Weise Investoren belohnen, die mich bei dem Aufbau und der Bekanntmachung dieses Zertifikats unterstützen.