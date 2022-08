iTrust China focus

iTrust hat nun auch einen China Fond publiziert. Die aktuelle Situation in China, bietet uns einen sehr guten Einstiegspunkt in Chinesische Aktien. Die Chinesische Volkswirtschaft ist die 2 größte auf der Welt. Trotzdem wird sie von den meisten Investoren untergewichtet, es ist Zeit das zu ändern!! Ihr iTrust Team hat den Chinesischen Aktienmarkt analysiert und einige attraktive Unternehmen ausgewählt, die Unternehmen waren alle deutlich unter den 5 Jahres projizierten Free-Cashflow zu haben. Wir haben auch noch auf die liquide Situation des Unternehmens geschaut und haben auch noch einen Blick auf die vergangene Kapitalallokation des Managements geworfen. Wir das iTrust Team stehen ihnen 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Wir wollen ihnen nicht nur ein erstklassiges Portfolio bieten, das mit den strengsten Auswahlkriterien für sie entworfen wurde, wir wollen ihnen auch einen Service bieten. Sollten sie fragen zu indivuellen Aktien im Portfolio haben, wir haben für sie eine PowerPoint Präsentation vorbereitet die ausführlich auf jede Position im Portfolio eingeht. Weil ihre finanzielle Situation für uns zählt.