Faires KGV und faire Gewichtung

Die Aktien werden fundamental analysiert und ein mögliches Eps in 2 bis 4 Jahren geschätzt, welches mit einem fairen KGV multipliziert werden soll, um ein Kursziel zu haben. Die Aktien werden dann im Wikifolio nach ihrem vermuteten Kurspotenzial plus erwartete Dividenden gewichtet. Pro 10% Kurspotenzial soll die Gewichtung 1% sein. Ab 50% Kurspotenzial soll die Gewichtung pro 10% Kurspotenzial 0,5 sein. Also soll eine Aktie mit 100% Kurspotenzial mit 7,5% im Wikifolio gewichtet sein. Durch Käufe soll die Position zur Risikostreuung nicht über eine Gewichtung von 12% kommen. Durch Kursanstiege kann die Gewichtung auf über 12% steigen. Kommt die Aktie näher ans Kursziel, dann wird die Gewichtung reduziert. Es kann in alle Aktien weltweit investiert werden.