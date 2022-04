Handelsidee

Deus ex Machina beschreibt das Lösen eines scheinbar nicht zu lösenden Konflikts, durch unvorhergesehene Intervention, einer in der Handlung bisher nicht aufgetretenen Entität. Das Wikifolio Deus ex Machina soll demnach den Suchenden von zukunftsorientierten Investitionen in einem ebenso komplexen wie unsicheren Marktumfeld als Abhilfe dienen.



Der Anlagehorizont bezieht sich auf Unternehmen, deren fundamentales Wachstum, durch bestehende, sowie sich anbahnende makroökonomische Entwicklungen nicht negativ beeinflusst wird. Unternehmen, welche den zukünftigen Anforderungen der weltweiten Bevölkerung standhalten und eine Vision der gemeinsamen Welt forcieren. mehr anzeigen