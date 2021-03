Erlesener Dachdecker

Handelsidee

In diesem Dachwikifolio sollen wikifolio-Zertifikate aufgenommen werden, die sich seit ihrem Bestehen durch eine meines Erachtens überdurchschnittliche Performance und relativ geringe Volatilität oder durch eine zügige Recovery nach einem Drawdown auszeichnen. Zur weiteren Entscheidungsfindung tragen zudem das bereits investierte Kapital, der Beliebtheitsgrad der Zertifikate, die Handlungsweisen und Kommentierung der Trader sowie deren besonderen Strategien mit hohem Aussichtsreichtum nach meiner Einschätzung bei. So wird auch den meiner Meinung nach aktuell beliebten Investmentideen, die sich z.B. aus dem Klimawandel ergeben mögen, in spezieller Weise Rechnung getragen.

Die Diversifizierung soll Chancen in mehreren, aussichtsreichen Segmenten eröffnen und einen maximalen Drawdown möglichst abfedern, ohne aber einen bestehenden Aufwärtstrend zu sehr zu beinträchtigen.

Der Einsatz von Referenzportfolios mit Hebelprodukten soll sich überwiegend auf solche beschränken, die diese eher als Beimischung ansehen und nicht als vorwiegende Tradingstrategie.



Die Haltedauer der wikifolio-Zertifikate ist vorwiegend mittel- bis langfristig ausgelegt, kann unter besonderen Umständen aber auch kurzfristig adjustiert werden.

mehr anzeigen