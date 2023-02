Dividenden und Rohstoffe 2

Dividendenaktien und Rohstoffe gelten als risikoarme und zuverlässige Anlagen für den langfristigen Kapitalerhalt und -aufbau. Diese zumeist fundamental günstigen Aktien etablierter Unternehmen erzielen nicht zuletzt in Krisen oftmals einen Gewinn gegenüber anderen Anlageklassen. Die Investition in Rohstoffe verspricht darüber hinaus einen Schutz vor Inflation. Kontinuierliche Dividenden stützten dies. - Es soll vornehmlich in starke Dividendenaktien investiert werden. - Hohe Dividenden werden neben dem priorisierten Rohstoffsektor auch in anderen Branchen, wie dem Energie- oder dem Basiskonsumsektor gezahlt. Eine Diversifikation von Branchen wird zur Risikominimierung angestrebt. - Es soll zudem eine Diversifikation von Ländern und Währungsräumen erfolgen, sodass politische Risiken minimiert werden. Dabei sollen Quellsteuern vermieden werden. - Es wird eine langfristige Verteilung des Kapitals auf etwas mehr als 10 Positionen angestrebt, um eine geringe Volatilität des ansonsten fokussierten Portfolios zu erreichen. - Da die Kursentwicklungen der gewählten Anlagen zumeist von mittel- bis langfristigen wirtschaftlichen Trends abhängt, wird im Allgemeinen eine ebensolche Haltedauer angestrebt. - Es soll in fundamental gute und finanziell gesunde Unternehmen investiert werden. Ausschlaggebend für diese Bewertung kann die Erfüllung mehrere der folgenden Kriterien sein: + Eigenkapitalquote > 30%, + positiver Cashflow, + KBV um 1, + KGV unter 20, + Dividende über 4%, + operatives Ergebnis > Dividenden. Ausnahmen von o.g. Handelsmaximen sollten langfristig nicht mehr als 20% des Portfoliokapitals binden. Dieses kann in Anlagen mit überproportionaler kurz- bis mittelfristigen Kurserwartung fließen. Dabei werden neben den fundamentalen Daten verstärkt technische Indikatoren sowie Marktaussichten berücksichtigt.