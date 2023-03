Das Wikifolio „DX Core Satellite“ beinhaltet ein "Kern-Portfolio" ("Core-Portfolio"), in dem der Benchmark-Index durch geeignete Indexfonds abgebildet werden soll. Durch dieses "passive" Investment soll die langfristige Marktrendite im Segment "Deutsche Standardwerte" vereinnahmt werden. Im Wikifolio ist außerdem ein "Satelliten-Portfolio" ("Satellite") aus Einzeltiteln enthalten. In diesem Teilportfolio werden aktive Gewichtungen der betreffenden Titel gegenüber den Benchmarkgewichten des Vergleichsindex abgebildet. Die Auswahl der einzelnen Aktienpositionen des Satelliten-Portfolios erfolgt auf der Grundlage technischer, fundamentaler und quantitativer Analyse sowie anhand der Betrachtung der unternehmensspezifischen Nachrichtenlage. Dabei wird für Deutsche Standardwerte regelmäßig ein "Alpha Score" ermittelt. Auf dieser Basis werden die aussichtsreichsten Aktien des Anlageuniversums ausgewählt. Die Gewichtung dieser Titel erfolgt auf der Grundlage eines robusten Portfoliomodells. Es wird kein "Benchmark-Timing" betrieben. Die gegenüber dem Benchmarkindex angestrebte Überrendite beruht im Wesentlichen auf der Titelauswahl bzw. den Titelgewichtungen innerhalb des Satelliten-Portfolios. Die Investitionsquote des gesamten Wikifolios in Deutschen Standardwerten soll im Zeitablauf stets nah an 100 Prozent liegen. Die für Investmentfonds geltenden Diversifikationsvorschriften ("5-10-40-Regel") sollen im aus Einzeltiteln bestehenden Satelliten-Portfolio eingehalten werden. Im aus einem oder mehreren Indexfonds bestehenden Kern-Portfolio kann die Gewichtung der betreffenden Fonds deutlich über 10% liegen, wobei "Exchange Traded Funds" (ETF) verwendet werden. Auf Jahressicht wird gegenüber dem Vergleichsindex DAX eine gemessen am "Information-Ratio" jeweils bessere Performance sowie eine positive risikoadjustierte Überrendite im Sinne eines positiven "Alpha" angestrebt.