Megatrends - ETF-basiert

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Als zweiter Kauf folgt ein ETF zum Thema "Healthcare Innovation". Nicht zuletzt die COVID-19-Pandemie und die darauffolgende Impfstoffentwicklung haben den Biotech- und Healthcare-Bereich in das Bewusstsein vieler Menschen gerückt. Der Fortschritt schreitet in diesem Bereich schon seit einigen Jahren voran und sollte auch in Zukunft mit vielversprechenden Innovationen aufwarten. Der ausgewählte ETF enthält zahlreiche Unternehmen aus der Biotechnologie, der Medizintechnik sowie Laborausrüster. Mit 150 Unternehmen und einem Anteil der Top-10-Werte von 18 % ist er in sich gut diversifiziert.