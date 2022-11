FineFuture

Theoretisch ist meine Handelsidee ziemlich einfach: gute Unternehmen günstig kaufen und teuer wieder verkaufen. Das ist allerdings nicht immer so leicht. In der Realität nutze ich die Chart- und Fundamental-Analyse in Verbindung mit einem kritischen Blick auf die aktuelle Marktphase und Wirtschaftslage, um gute Einstiegspunkte in allerlei verschiedener Unternehmen zu finden - bin also nicht auf einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Größe fokussiert. Das Hauptgewicht meines Depots sind Aktien, ich mische aber auch gerne Sektor- oder Länder-ETFs bei, um kurz- und mittelfristig an bestimmten Trends auf breiterer Fläche zu partizipieren.