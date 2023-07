Flex-Investor

Das Wikifolio WF FLEX1001 investiert in globale Aktien-ETF und in Anleihen- und Geldmarkt-ETF, die als Investment-Grade bewertet sind. Im Wikifolio befinden sich keine Derivate oder gehebelte Produkte. Der Aktienanteil liegt zwischen 25 und 75 Prozent, entsprechend vice versa liegt der Anleihen- oder Geldmarktanteil. Der Anteil der Aktien-ETF am Depot orientiert sich an den Kapitalkosten der Unternehmen, so dass der Aktienanteil bei relativ geringen Kursen erhöht wird. Die Verteilung des Geldes auf den Anleihe- und Geldmarkt orientiert sich an der Einschätzung zur Konjunktur- und Inflationsentwicklung, auf deren Basis die Zinsentwicklung prognostiziert wird, Die Haltedauer der Assets ist grundsätzlich nicht begrenzt und folgt den oben angegebenen Kriterien. Wichtige Quellen: www.destatis.de, www.bls.gov sowie Marktpreise der Assets.