Die Fair Value Growth Strategie bezeichnet einen Ansatz, bei dem der Fokus auf wachsendende Einzelaktien zum fairen Preis liegt. Ergänzungen durch ETFs sind möglich, Zertifikate ausgeschlossen. Die Werte sollen grundsätzlich durch fundamentale Analyse bestimmt werden. Hierbei wird auf eine hohe Qualität wert gelegt. Diese bemisst sich v.a. an der langfristigen Entwicklung der Gewinne, Umsätze, Margen, EK-Rendite sowie der Verschuldung. Aber auch Faktoren wie die Produktqualität, der CEO, die Kommunikation/ Umgang mit Investoren sowie Alleinstellungsmerkmale der Firma und interne Mitarbeiterberichte fließen mit ein. All jene Unternehmen, die in der fundamentalen Analyse überzeugend abschneiden und mit einer gesunden finanziellen Situation sowie attraktiven Wachstumsaussichten herausstechen, werden auf eine Beobachtungsliste gesetzt und anschließend auf ihre Bewertung bzw. ihren Preis hin geprüft. Hierbei werden Bewertungskennzahlen in Relation zur Konkurrenz sowie der Historie betrachtet und anschließend ein geeigneter Einstiegskurs anhand diverser Berechnungsmethoden (z.B. DCF) festgelegt. Anschließend kommen technische Hilfsmittel wie der RSI, eine Betrachtung von Insider- und Hedgefondstransaktionen sowie eine Analyse des Sentiments zum Einsatz. Diese bieten eine ergänzende Hilfe zum finalen Urteil. Sollte der faire Wert unterschritten sein & eine Chance mit kalkulierbaren Risiken erkennbar, wird die Aktie gekauft, sollte dies nicht der Fall sein so wird zunächst abgewartet und ggfs. ein Preisalarm gesetzt. Die Positionsgröße wird beim Kauf in Abhängigkeit der jeweiligen Portfolio- Zusammenstellung sowie dem Chance-/Risikoverhältnis gewählt und soll 10% nie überschreiten. Zudem soll durch die Diversifikation auf verschiedene Regionen eine negative Korrelation die Volatilität zu senken ohne die Gewinnchancen zu begrenzen. Ziel ist es langfristig eine ansehnlichen Rendite mit geringem Risiko durch Sicherheitsspanne und klare Exitkriterien zu erwirtschaften.