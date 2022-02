Handelsidee

Handelsidee geändert am 07.02.2022



Beteiligungsgesellschaften erwerben Teile oder das gesamte Unternehmen und unterstützen diese mit Kapital, Know-how und deren Netzwerk. Das können Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten, in einer unternehmerischen Sackgasse oder in strukturellen Problemen sein. Ziel ist es die erworbene Unternehmensanteile qualitativ zu verbessern und diese nach einer gewissen Zeit gewinnbringend zu veräußern. Letztendlich eine Win-Win-Situation, da ein Unternehmen nach einer Beteiligung häufig besser im Markt positioniert ist als zuvor.



Für Privatanleger bieten Beteiligungsunternehmen - auch private Equity genannt - den Zugang zu börsennotierten, aber eben auch zu nicht börsennotierten Unternehmen mit der Chance einer überdurchschnittlichen Rendite.



In diesem Wikifolio "Beteiligungs-Unternehmen World" können Private Equitiy - Gesellschaft aus aller Welt aufgenommen werden. mehr anzeigen