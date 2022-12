Genetic und mehr

Dieses Wikifolio ist eine musterhafte Zusammenstellung. Sie soll überwiegend Aktien und Hebelprodukte von Unternehmen die sich mit Gen,- Zell,- und Immunwirkstoffen sowie DNA und RNA Anwendungen beschäftigen enthalten. Für kurzfristige Gelegenheiten und zur Diversifikation, werden auch Hebelprodukte auf Aktien und Indizes anderer Branchen enthalten sein. Die Auswahl soll überwiegend nach Innovation, Alleinstellungsmerkmal und aussichtsreichen Wirkstoffen erfolgen. Die fundamentalen Aktienbewertung erfolgt nicht sondern es wird lediglich geprüft ob die Werte ausreichend finanziert sind um ihre Ziele zu erreichen. Die Aufnahme in dieses Wikifolio erfolgt nach Marktstimmung, einfachen charttechnischen Musterformationen, Trends, Push's in den entsprechenden Investmentforen. Es ist nicht Ziel einen Index nachzubilden oder breit gestreut in diesen Bereich zu investieren. Infoquelle: Unternehmenshomepage, Präsentationen, Communitys, fremde Analysen. Die Werte können überwiegend kurzfristig im Wikifolio enthalten sein.