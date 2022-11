Growth Strategy

Es ist geplant, mit der Growth Strategie in Wachstumsunternehmen zu investieren, die überdurchschnittlich im Umsatz, Gewinn, Kunden oder an Marktanteilen wachsen. Der größte Teil solcher Unternehmen ist noch frisch am Markt und müssten sich noch langfristig etablieren. Aus dem Grunde wird als Absicherung, in ein einzelnes Unternehmen nicht mehr wie über 5 Prozent des Depotwertes investiert werden, es sollte trotzdem mit Kursvolatilität gerechnet werden. Im Falle einer Überbewertung am Markt, könnte auch eine Absicherung in Minenaktien, Rohstoffe, Fonds oder ETC´s stattfinden. Es ist beabsichtigt, mit einer Haltedauer beim stetigen Wachstum mittel bis langfristig investiert zu bleiben.