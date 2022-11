Historische-Analyse 02-30

Die Kaufentscheidungen basieren auf einem elektronischen Vergleich zu historischen Kursverläufen. Ziel ist es, kleine Gewinne innerhalb von wenigen Tagen zu erzielen. Das Portfolio beschränkt sich dabei auf deutsche am Xetra gehandelte Aktien die schon lange am Markt sind und in ihrer Historie sich wiederholende Kursverläufe identifizieren lassen. Ich halte mich bei diesen Wikifolio an die gleichen Prognosen wie in meinem Wikifolio "WFHIST0120". Ich werde aber höhere Verkaufslimits ansetzen. Dadurch schlägt die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs nicht so sehr zu buche. Erhöht aber das Risiko den Prognostizierten kurzen Anstieg zu verpassen.