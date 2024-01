LEAPs sind wie Cheats NASDAQ-100

Der Nasdaq 100 ist einer der wichtigsten Aktienindizes der Welt, der die Performance von 100 großen Unternehmen aus verschiedenen Branchen widerspiegelt, vor allem aus der Technologiebranche. Der Nasdaq 100 bietet Anlegern die Möglichkeit, an der dynamischen Entwicklung dieser Unternehmen teilzuhaben, die oft hohe Wachstumsraten und innovative Geschäftsmodelle aufweisen. Allerdings ist der Nasdaq 100 auch mit hohen Schwankungen und Risiken verbunden, die durch Marktkorrekturen, Quartalsberichte oder geopolitische Ereignisse ausgelöst werden können. Um die Renditechancen des Nasdaq 100 zu erhöhen und gleichzeitig die Risiken zu begrenzen, habe ich ein Wikifolio konzipiert, der mittels LEAPS auf den Nasdaq setzt. LEAPS sind langfristige Optionen, die es dem Wikifolio ermöglicht, von steigenden Kursen des Nasdaq 100 zu profitieren, ohne den vollen Preis für die zugrunde liegenden Wert zu bezahlen. Durch den Einsatz von LEAPS kann das Wikifolio einen Hebel erzielen, der die Rendite des Nasdaq 100 vervielfacht. Allerdings bedeutet ein höherer Hebel auch ein höheres Risiko, wenn der Nasdaq 100 fällt. Um dieses Risiko zu reduzieren, sichert das Wikifolio seine Position mit OTM-Puts ab, die ihm das Recht geben, den Nasdaq 100 zu einem festgelegten Preis zu verkaufen, falls dieser unter einen bestimmten Schwellenwert fällt. Die OTM-Puts dienen als Versicherung für den Fall eines extremen Markteinbruchs, der als Black Swan Event bezeichnet wird. Das Wikifolio investiert nur einen geringen einstelligen prozentualen Anteil seines Vermögens in diese OTM-Puts, um die Kosten zu minimieren und die Rendite zu maximieren. Das Wikifolio richtet sich an risikobereite Anleger, die eine hohe Rendite anstreben und bereit sind, starke Kursschwankungen zu akzeptieren.