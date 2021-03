Intelligent High-Tech Matrix

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in langfristig aussichtsreiche High-Tech Unternehmen investiert werden.

Dabei stehen, neben den Standardwerten aus der High-Tech und IT-Branche mit Wachstumspotential, auch spekulative Nebenwerte im Fokus, die das Potential haben mit innovativen Technologien den High-Tech Markt zu verändern.

Zu den wichtigsten und innovativsten Technologien zählen meiner Meinung nach beispielsweise:

- Distributed Cloud

- Artificial Intelligence (AI)

- The Internet Of Behaviors

- Hyperautomation und Robotic Process Automation

- Extended Reality (XR)

- Quantum Computing

- Multi-Experience Management

- Data Literacy, Realtime Intelligence und Predictive Analytics



Das Ziel ist es unterbewertete Unternehmen mit großem Wachstumspotential, deren Geschäftsstrategie verstärkt auf die oben genannten Technologien setzt zu identifizieren. Da ein Trend Anfangs durch hohe Volatilität gekennzeichnet ist sollen große vielversprechende Standardwerte mit in das Portfolio einfließen um diese zu minimieren.

Das Portfolio wird aus einigen High-Tech Aktie, ETFs und Fonds bestehen und soll aktiv gemanagt werden. Der überwiegende Anteil soll in Aktien investiert werden.



Zur Analyse der Trends und zur Timing-Steuerung sollen verschiedene Advanced und Predictive Analytics Methoden und Machine Learning Algorithmen eingesetzt werden.

Die Investmentstrategie soll auf mittel- bis langfristige Haltepositionen ausgelegt sein. mehr anzeigen