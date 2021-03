Bambus Innovation

Handelsidee

👉 Das wikifolio hat den Ansatz in die Top 1% der innovativsten Unternehmen der Welt zu investieren. Denn nur die Top 1% Unternehmen können langfristig die Top 1% Renditen erzielen.



💎 Da es nicht sonderlich viele Top 1% Unternehmen gibt, soll die Anzahl der enthaltenen Titel nicht mehr als 5 betragen: Nur so kann sichergestellt werden, dass die Qualität jeder getroffenen Entscheidung so hoch wie möglich ist und die Risiken minimiert sind.



📊 Die Gewichtung der enthaltenen Titel erfolgt nach dem Chance-Risiko-Verhältnis. Ein Rebalancing erfolgt nur bei einer Veränderung der fundamentalen Unternehmensentwicklung.

Konkret liegt der Fokus auf asymmetrischen Chance-Risiko-Verhältnissen: Geplant ist ein Verhältnis zwischen Renditeerwartung und Risiko von mindestens 10 zu 1.



⏳ Die Haltedauer ist grundsätzlich mittel- bis langfristig, da der Aktienmarkt kurzfristig starken Schwankungen ausgesetzt sein kann.

Im Mittelpunkt der Analyse steht die fundamentale Unternehmensentwicklung und nicht die kurzfristigen Schwankungen des Aktienkurs. Die Auswahl erfolgt nach quantitativen und qualitativen Faktoren.



🔎 Es ist geplant in Aktien zu investieren und als Beimischung können bspw. Kryptowährungen eingesetzt werden. Somit sollen in der Regel 5 Aktien und 1-2 alternative Anlageformen im wikifolio enthalten sein. mehr anzeigen