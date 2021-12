Into the Metaverse

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll Aktien von Unternehmen enthalten, die in dem so genannte Metaverse (dt. Metaversum) zuzuordnen sind, dem Nachfolger des aktuellen Internets. Das Metaverse lässt die reale mit der virtuellen Welt verschmelzen und bildet einen großen virtuellen Raum, in dem man mit anderen Menschen interagieren kann. Dazu bedient sich das Metaverse an Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality und der Blockchain sein. Dazu passende Unternehmen kommen z. B. aus dem Bereich Social Media, Gaming, Hardware und Payment. mehr anzeigen