InvestmentxZP

Handelsidee

Wie man dem wikifolio-Titel entnehmen kann, investiere ich in Trend starke Aktien (>20 Aktien) mit einer mittleren Anlagedauer, sollten Aktien gut gehen und noch potenzial haben werden diese natürlich gehalten. Auch in von mir abgesicherte knock out Zertifikate wird investiert, mit genügend Abstand von Aktienkurs zu knock out.

Dieses wikifolio investiert nicht nur in eine Branche sondern in viele verschiedene Branchen damit das Risiko verringert wird.

Bevor es eine Aktie ins wikifolio schafft, wird natürlich lange recherchiert und analysiert.



Mein Motto: Raus aus der Komfortzone und rein in die Finanzielle Unabhängigkeit! mehr anzeigen