Folge den allerbesten Tradern

1.) HANDELSIDEE : Im langjährigen Aufwärtstrend bis Ende 2021 gab es viele Wikifolios mit hohen Gewinnen, aber in der Baisse 2022 nur noch wenige. Und von diesen waren viele ungeeignet wegen ihrer starken Kurssprünge (= hohe Volatilität). Um mit nur mäßigem Risiko eine hohe Performance zu erreichen, kam mir die Idee, den übrig gebliebenen allerbesten Wikifolios möglichst zu folgen, was aber nicht einfach ist. Dadurch können auch die nicht investierbaren Wikifolios mit einbezogen werden, von denen einige ebenfalls eine sehr gute Performance erreichten. Auf diese Weise könnte man indirekt auch die Ideen der nicht investierbaren Wikifolios kaufen. Außerdem kann das Nachahmen von mehreren Tradern mit verschiedenen Strategien eine Risiko-Streuung und damit Risiko-Senkung bewirken. Ergänzend sind aber auch eigene Strategien zugelassen. 2.) ANLAGEUNIVERSUM : Um dies zu ermöglichen, ist das gesamte Anlageuniversum zugelassen. Es werden also auch Hebelzertifikate verwendet, die für kurzfristige Absicherungen oder Shorts benötigt werden. Und es werden Vereinfachungen angewendet, z.B. der Kauf eines Index-Hebelzertifikats an Stelle der einzelnen Aktien des Landes. Dadurch sind viel weniger Trades nötig und es gibt nur sehr geringe Spreads (= Kosten) zwischen den An- und Verkaufskursen. 3.) HANDELSKRITERIEN : Entscheidend ist vor allem die aktuelle long-/short-Positionierung der verfolgten Wikifolios. Wichtig ist aber auch dieTrendrichtung, die mit MACD, Trendlinien usw. ermittelt wird. 4.) HALTEZEIT : Die Positionen sollen etwa 1 Tag bis 4 Wochen im wikifolio bleiben. 5.) QUELLEN FÜR DIE ENTSCHEIDUNGSFINDUNG : Quellen sind die verfolgten Wikifolios, die mehrmals am Tag kontrolliert werden, und die Trendrichtung in den Charts, um diese mit long- und short-Positionen zu nutzen.