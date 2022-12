Logos Tectum

Das Anlagekonzept folgt weitgehend einem in mehreren Jahren entwickelten regelbasierten Ansatz. Die Auswahl der Einzelwerte soll im Wesentlichen nach dem von mir entwickelten "DynTech-Verfahren" erfolgen. Die Anlageentscheidungen in diesem „wikifolio“ sollen aus einer sorgsam entwickelten Kombination von technischen und fundamentalen Daten/Indikatoren getroffen werden. So fließen z.B. Trendbestimmungs- und Sentiment-Indikatoren ebenso in die Entscheidungsfindung ein wie gesamtwirtschaftliche Rahmendaten. Diese wird von dem ebenfalls von mir entwickelten "LuMax-Indikator" determiniert. Ich plane aktiv, die meiner Meinung nach Top-wikifolio-Zertifikate einzubauen. Diese sollen nach Performance die besten darstellen oder meiner Meinung nach die beste zuküntigen Ertragschancen bieten könnten. Es kann gegebenenfalls auch bis zu 100% in Cash gehalten werden, sollte dies der Markt meiner Meinung nach verlangen. Die Haltedauer der wikifolio-Zertifikate soll dabei mittel-langfristig geplant werden. Es ist jedoch, bei gegebener Marktlage auch ein kurzfristiges Investment in ein Wikifolio-Zertifikat möglich. Ebenfalls soll ein wikifolio-Zertifikat, bei einer meiner Meinung abfallender Performance, oder zukünftigen potentiell schlechteren Entwicklung abgestoßen werden. Als Entscheidungsquellen sollen technische und fundamentale Analysen dienen. Weiters wichtige Entscheidungshilfen sollen Informationen aus der erweiterten Suchliste von der wikifolio.com Website und andere Internetquellen sowie Zeitschriften und Journale dienen.