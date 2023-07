Das Wikifolio ,, Long and Short DAX-ETF '' investiert in starken Trendphasen in steigende und fallende Kurse. Seitwärtsphasen werden als Cashposition gehalten. Als Basis der Entscheidungsfindung dient die technische Analyse des D1 - Charts und ein Indikator welcher in bestimmten Zyklen durch maschinelles Lernen dem Marktumfeld angepasst wird. Durch diese Strategie soll ein positives jährliches Wachstum erzielt werden.