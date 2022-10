Makro Weltweit

Der Anlageprozess für dieses wikifolio basiert auf makroökonomischen Analysen zur Identifizierung globaler Anlagechancen. Es wird versucht, von globalen Veränderungen zu profitieren, die sowohl aus wirtschaftlichen als auch aus politischen Faktoren resultieren. Grundsätzlich sind Engagements in allen Assetklassen sowie in verschiedenen Regionen und Ländern möglich. Diese breite Auswahl an verschiedenen Anlageklassen ermöglicht es, Gelegenheiten in einer umfangreichen Palette unterschiedlicher Märkte zu finden und auf kurz- sowie langfristige Veränderungen zu reagieren. Dazu können Long- und Shortpositionen eingesetzt werden. Der Zeithorizont der Beteiligungen ist abhängig von dem vorherrschenden makroökonomischen Umfeld.