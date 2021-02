Weltweit in alle Wertpapiere

Handelsidee

In diesem Wikifolio wird wird versucht alle Wertpiere weltweit - welche charttechnische Chancen bringen - sowohl Long als auch Short zu handeln! Umgesetzt werden die Handelsansätze mit Aktien und Zertifikaten (AUCH Turbozertifikaten - die meines Erachtens oft falsch interpretiert werden).

Auch Rohstoffe und Währungen sollen charttechnisch durchleuchtet werden

Fundamentale Daten werden eher nicht beachtet, könnten aber Interesse erwecken.

Fundamentale Analystenmeinungen können zur grundsätzlichen Titelauswahl beitragen aber technische Analystenmeinungen werden eher Beachtung finden.



Moneymanagement:

Ist für mich ein sehr wichtiger Aspekt beim Traden - daher wird im Wikiofolio folgendes angestrebt:

- pro Position sollte bis zu 10 % vom Depotvolumen investiert werden

wobei mehrere Einstiege geplant sind

- Sollte sich eine Position durch Gewinne über ca. 15% steigen,

wird angestrebt Gewinne mitzunehmen und so die Position zu verkleinern.

- Pro Position wird versucht ein Risiko von ca. 3 % vom Depotvolumen zu gehen

Hier ist es geplant das Risiko eher noch kleiner zu halten.

Wo bei es vorkommen kann, dass die Barriere von Turbozertifikaten

am maximalen Risikolevel liegen und ein Totalverlust eingeplant wird (aber immer

mit dem max. Risiko im Hinterkopf)



Begründung und Beschreibung von Transaktionen sind nicht immer zwingend vorhanden (Zeitaufwand). Es wird aber versucht eine Begründung festzuhalten.



Die Absicherung mit STOPP-LOSS ist für mich essentiell - um an der Börse langfristig Erfolg zu haben. Diese wird sofort - längstens nach Aufbau der Gesamtposition gesetzt.

Auswahl der Wert folgt über einen Screener, aus Zeitschriften und Internetseiten.

Die Haltedauer könnte nur kurz - also auch Intraday - sein. Wahrscheinlich werden es aber einige Tage bis Wochen sein. Wenn ein Trend vorhanden ist, könnten es auch Monate werden. mehr anzeigen