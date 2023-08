Mikrobiom Zukunft der Heilung

Das Mikrobiom: Ein zentraler Vermittler der Gesundheit Die im letzten Jahrzehnt gemachten Entdeckungen – beschleunigt durch große Investitionen in das Human Microbiome Project, das Metagenomics Project of the Human Intestinal Tract und andere Forschungsanstrengungen – haben unser Verständnis der Rolle, die das menschliche Mikrobiom bei der Regulierung der menschlichen Gesundheit spielt, rasch erweitert. Früher nur in konträrer Form betrachtet, ist heute bekannt, dass die Billionen von Bakterien, die unseren Körper bewohnen oder auf ihm leben, eine wichtige und nützliche Rolle in einer Vielzahl biologischer Prozesse spielen, darunter die Resistenz gegen Krankheitserreger, die Regulierung der Immunfunktion und den Energiestoffwechsel. Aus der Untersuchung des menschlichen Mikrobioms haben wir gelernt, dass es kein universelles „gesundes“ oder „krankes“ Mikrobiom gibt. Tatsächlich wissen wir aus dem Human Microbiome Project, dass es im Mikrobiom gesunder Menschen eine große Vielfalt gibt. Diese Vielfalt könnte sich im Hinblick auf die Identifizierung von Angriffspunkten und die Entwicklung neuer Arzneimittel zur Behandlung von Krankheiten als entmutigend erweisen. Frühe in Fachzeitschriften wie „Nature“ und „Science“ veröffentlichte Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass es in diesem riesigen Spektrum einzigartiger mikrobieller Ökosysteme wichtige funktionelle Eigenschaften mikrobieller Ökologien gibt, die definieren können Gesundheitszustände und Krankheitszustände.