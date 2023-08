Dieses Wikifolio soll mit überschaubarem Risiko und einem geringen Anteil gehebelter Produkte neben einer unkonventionellen Strategie und der teilweisen Berücksichtigung von Dividenden die größtmögliche Rendite erbringen. In die Entscheidungen fließen minimal Fundamentalanalyse, einiges an Charttechnik, viel Erfahrung und Bauchgefühl ein. Regeln - nicht das komplette Pulver verschießen und immer handlungsfähig bleiben - nicht alle Eier in einen Korb und daher auch niemals All-in in Hebelprodukte - Gewinne machen :) We will see ...