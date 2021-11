Investment nexxt Generation

Handelsidee

Aus der Frage welche Anlage man für den Nachwuchs oder als Großeltern nutzen kann, erwuchs diese Idee.

Mit dieser Investmentidee soll ein bodenständiger und langfristiger Werteaufbau erzielt werden.



Gedacht als Mittel- und Langfristinvestment kann er für die nächste Generation als Investment genutzt werden.

Die Grundlage dieses Investments bilden grundsätzlich alle europäischen und amerikanischen Aktien ab der Klasse der Nebenwerte. Zur Absicherung in Krisen- oder volatilen Zeiten sollen klassische Goldinvestments oder andere Edelmetallwerte zum Einsatz kommen.

Kurzfristig und in geringer Quote können auch Hebelprodukte auf Indexe gehandelt werden.



Als Kriterien dienen zum einen Trends und zukünftige Branchenentwicklungen. Ziel soll sein, von Anfang an in Zukunftsbranchen investiert zu sein, bevor der Hype einsetzt.

Als Quellen dienen Marktstudien, als auch Quadranten für Branchentrends. mehr anzeigen