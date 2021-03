New Green World

Handelsidee

Das Porfolio verfolgt die Strategie, Kapitalzuwachs durch eine risikogestreute, weltweite Anlage in Aktien von Unternehmen zu erreichen, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend in den Bereichen Mobilität der Zukunft, wie z.B. E-Mobilität Wasserstoff/Batterie oder im Bereich grüner Energien erzielen. Untergewichtet investiert wird auch in die Themen künstliche Inteligenz (Artifical Inteligence) und digitale Sicherheit (Cyber Security). Auch neue Trends sollen frühzeitig erkannt und zeitnah im Portfolio integriert werden. Die Investmententscheidung erfolgt durch eine Gesamtunternehmenseinschätzung, in der Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen sowie qualitative Bewertungskriterien (Produktinovation, Qualität und Zukunftsfähigkeit des Produkts und des Geschäftsmodels des Unternehmens...) analysiert werden. mehr anzeigen