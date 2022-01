World Quality Stocks

Handelsidee

Das wikifolio soll aus den besten Unternehmen der Welt bestehen.

Das wikifolio soll über einen längeren Zeitraum aufgebaut werden, daher kann es zwischenzeitllich zu größeren Cashbeträgen kommen. Diese sollen in den meisten Fällen in Index ETFs auf den S&P 500, MSCI Europe und MSCI EM geparkt werden.

Auch neue Cashbestände, durch Aktien verkäufe, werden entweder gleich wieder investiert oder ebenfalls in ETFs geparkt.

Es wird versucht Aktien nur zu gerechtfertigen und fairen Preisen zu kaufen.

Es wird nicht sofort und zu jedem Preis eine Aktie gekauft.

Wann und welche Aktien gekauft werden, wird mit der eigens von mir entwickelten Analyse Software QUIN entschieden.

Diese bewertet und analysiert Aktien nach ihren fundamentalen Daten, zukünftigen Erwartungen und Prognossen, sowie die Entwicklung des Aktienkurses.

Das wikifolio soll über viele Branchen, Sektoren, Länder und Regionen breit gestreut werden.