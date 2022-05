Space Race

Die Raumfahrtindustrie ist auf dem Vormarsch. Im vergangenen Jahr gab es einen weltweiten Rekord von 145 Startversuchen, von denen 45 von US-Raumfahrthäfen ausgingen, wie die "Space Foundation" mitteilte. Die Raumfahrtindustrie dürfte bis 2040 einen Jahresumsatz von 1 Billion Dollar erzielen, sagen Analysten der Citigroup voraus. Wir sind bereit in diesem wikifolio für den Start in eine neue Ära. Wir investieren in Aktien rund um das Thema Raumfahrt, dem Wachstumsmarkt der Zukunft.