Value und Trend Stock Picking

Dieses wikifolio soll in Unternehmen investieren, welche im Anschluss an den Bärenmarkt 2022 eine Outperformance erzielen können. Das Anlageuniversum soll nur aus Aktien aus den USA bestehen. Es soll in Aktien investiert werden, die ihrem Trend und der Bewertung nach als aussichtsreich erscheinen. Die Selektion der einzelnen Aktientitel soll nach qualitativen (z. B. KGV, KUV, Fair Value) und quantitativen Faktoren (z. B. Chart-Technik) erfolgen. Die Titel sollen so lange gehalten werden, solange ihr Aufwärtstrend und ihre attraktive Bewertung bestehen bleibt. Die Anzahl der investierten Titel soll möglichst gering gehalten werden mit ca. 10 Positionen. Als Quellen der Entscheidungsfindung dienen Pressemeldungen der Unternehmen, Medienberichte sowie Branchen- und Aktienanalysen diverser Börsen- und Wirtschaftsplattformen.